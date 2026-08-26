Hombre muere en gasolinera de Ciudad Satélite; investigan deceso

El lugar fue acordonado para permitir que agentes ministeriales y personal especializado realizaran las investigaciones correspondientes.

Un hombre de entre 35 y 40 años murió al interior de una gasolinera ubicada en la colonia Ciudad Satélite, al sur de Monterrey, donde autoridades investigan las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió en el cruce de Salto del Agua y la avenida Eugenio Garza Sada, donde elementos de Fuerza Civil acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte de una persona inconsciente cerca de las bombas de combustible.

Al llegar, los policías solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como Raymundo Hernández Antonio, aunque las autoridades deberán confirmar oficialmente su identidad.

El lugar fue acordonado para permitir que agentes ministeriales y personal especializado realizaran las investigaciones correspondientes.

A simple vista, las autoridades no detectaron huellas evidentes de violencia en el cuerpo. Incluso, una aparente mancha hemática localizada sobre la sábana que cubría al fallecido habría sido descartada posteriormente como sangre.

Una fuente cercana a la investigación señaló que, de manera preliminar, el fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales, aunque será la autopsia la que determine con precisión qué provocó la muerte.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer cómo fueron los últimos momentos de vida del hombre.