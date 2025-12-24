Hombre muere en estación Exposición del Metro en Guadalupe

Protección Civil de Metrorrey permanecerá en el sitio para continuar con las acciones correspondientes en espera de la llegada del personal forense

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron a las instalaciones del Metro en Guadalupe para atender el reporte de un hombre inconsciente.

Al arribo a la estación Exposición, ya se encontraba en el sitio personal del CRUM así como elementos de Protección Civil de Guadalupe y personal de Metrorrey valorando a un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

El hombre se encontraba en el andén de la vía 1, dirección Talleres, debido a que no respondía a estímulos, personal del CRUM realizó maniobras de RCP sin reacción, por lo que fue declarado sin signos vitales.

Al sitió arribó un familiar del hombre quien refirió a los rescatistas que tenía antecedentes patológicos como hipertensión arterial y diabetes.

Protección Civil de Metrorrey permanecerá en el sitio para continuar con las acciones correspondientes en espera de la llegada del personal forense para el levantamiento del cuerpo.

El Metro continúa con servicio normal, delimitando únicamente el área donde se encuentra el cuerpo.