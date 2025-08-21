Hombre muere en cine luego de presuntamente sufrir un infarto

Un hombre de unos 60 años murió dentro de un cine en Monterrey tras sentirse mal y desvanecerse; aún no ha sido identificado

Un hombre perdió la vida al interior de una sala de cine, ubicado en una plaza de la colonia céntrica, en el municipio de Monterrey.

Según empleados, el hombre de aproximadamente 60 años que no ha identificado, comenzó a tener malestares y posteriormente se desvaneció, quedando atendido sin signos vitales.

Al lugar, arribaron elementos de policía de Monterrey, así como de servicios periciales para coordinar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo.

El cine permanece cerrado al público; sin embargo, la plaza continúa con actividades normales.