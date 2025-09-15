Hombre muere electrocutado tras intentar robar cableado de cobre

Un hombre murió al intentar robar cableado, además, causando interrupción en el servició de luz a los alrededores en el municipio de Escobedo

Un intento de robo de cableado de cobre terminó en tragedia luego de que un hombre muriera tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el municipio de Escobedo.

El hecho ocurrió mientras trataba de sustraer material para venderlo en puntos clandestinos, actividad que no solo representa un riesgo mortal, sino que también genera daños a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al patrimonio municipal.

Autoridades señalaron que este tipo de robos impacta directamente a la comunidad, pues al dejar sin energía eléctrica a sectores completos se afecta la economía local y la vida diaria de miles de familias.

La interrupción del servicio puede tener consecuencias serias en la conservación de alimentos y medicamentos, además de alterar las actividades productivas.