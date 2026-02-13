Hombre muere electrocutado en colonia Héroes de México

Hasta el lugar acudió personal de Protección Civil estatal, quienes confirmaron el deceso de este sujeto, cuya identidad todavía no fue revelada

Un hombre perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de pintura en el municipio de San Nicolás.

El incidente fue reportado en un inmueble ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en la colonia Héroes de México.

Al arribo de los elementos de Protección Civil de Nuevo León, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, el trabajador se habría acercado demasiado a una línea primaria de la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó un arco eléctrico que impactó en el cráneo.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de la Policía Municipal y de las autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada.