Hombre muere durante partido en cancha de Monterrey

Por: Danea Lázaro 17 Mayo 2026, 12:11 Compartir

Un hombre de entre 55 y 60 años falleció tras desplomarse mientras jugaba un partido amistoso de fútbol americano en la colonia Roma

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Lo que parecía un día de juegos, terminó en tragedia, luego de la muerte de un hombre mientras encontraba jugando un partido de fútbol americano en la colonia Roma. Amigos del hombre se encontraban en un encuentro amistoso, cuando de manera arrepentida el hombre se desvaneció y quedó inconsciente sobre la cancha. Al hogar arribaron, elementos de Cruz Roja, protección civil, nuevo León y Monterrey, quienes intentaron reanimar a hombres, sin embargo, ya no presentaba signos vitales . Al momento se ha dado a conocer la identidad de la víctima, únicamente que contaba entre 55 a 60 años .