Hombre muere chocar contra puente peatonal en Apodaca

Por: Diana Leyva 23 Noviembre 2025, 12:05 Compartir

La víctima de 34 años de edad, provocó que su vehículo quedara debajo de las escaleras de dicha estructura aparentemente por exceso de velocidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras impactar su automóvil contra la base de un puente peatonal en el municipio de Apodaca. Estos hechos se registraron sobre la avenida Teléfonos en su cruce con Julián Treviño Elizondo, a la altura de la colonia Los Encinos. Autoridades afirmaron que se trata de un hombre, quien fue identificado como José Luis, de 34 años. El coche quedó debajo de la estructura donde se encuentra las escaleras para ascender o descender de dicho puente, por lo que se presume que conducía en exceso de velocidad. Elementos de diversas corporaciones trabajaron en el lugar para esclarecer el hecho.