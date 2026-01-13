Hombre muere calcinado tras impactarse contra muro de contención

El hecho sucedió sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Caracol, al sur del municipio de Monterrey, que movilizó a Protección Civil NL

Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se impactara contra un muro de división sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Caracol, al sur del municipio de Monterrey, hecho que derivó en un incendio de la unidad y una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

Incendio se registró tras el impacto

De acuerdo con los primeros reportes, tras la colisión, alrededor de las 22:10 horas, el automóvil comenzó a arder en llamas, lo que generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se iniciaron de inmediato las labores para sofocar el incendio, mismas que se prolongaron por varios minutos debido a la magnitud del fuego, que consumió gran parte del vehículo.

🚨 Un hombre perdió la vida este lunes tras chocar contra un muro de división sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Caracol, al sur de Monterrey.



Localizan al conductor sin signos vitales

Una vez controladas las llamas y durante la inspección de la unidad, los rescatistas localizaron en el interior el cuerpo del conductor, quien ya no presentaba signos vitales y se encontraba calcinado a consecuencia del siniestro.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Autoridades realizan diligencias

El área fue asegurada para permitir las maniobras de auxilio y las labores correspondientes, mientras se llevaban a cabo las primeras revisiones para determinar las causas del accidente.

En el sitio se mantienen elementos de Protección Civil, entre ellos el medical Josu, quienes continúan trabajando en la zona en tanto se desarrollan las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos conforme al debido proceso.