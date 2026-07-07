Hombre muere atropellado al intentar cruzar Av. Morones Prieto

La víctima, presuntamente un hombre en condición de calle, intentó cruzar la avenida escasos metros de dónde se encontraba un puente peatonal

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Morones Prieto, a la altura de los límites de las colonias Doctores y Sertoma, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien presuntamente se encontraba en situación de calle y tenía una edad aproximada de entre 35 y 40 años, intentó atravesar los carriles de circulación a escasos metros de un puente peatonal. En ese momento fue embestido por un vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, el hombre fue proyectado varios metros hasta caer violentamente sobre el pavimento, donde quedó tendido con lesiones de gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio, ubicado sobre la avenida Morones Prieto y Doctor Raúl Calderón, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:40 horas, lo que provocó el cierre de tres carriles ordinarios de la circulación mientras se desarrollaban las labores periciales.

Más tarde, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones realizó el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado.

De acuerdo con la información disponible, el conductor presuntamente responsable no fue localizado, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con su paradero.