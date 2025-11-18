Hombre muere al estrellarse contra poste en la Carretera a Laredo

Testigos que presenciaron el hecho refirieron que el automovilista nunca hizo intento de frenar, lo que incrementó la fuerza del impacto y provocó daños severos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de impactarse contra un poste mientras circulaba por la Carretera a Laredo, a la altura del Campo Policial Número 1 de Fuerza Civil, en el municipio de General Escobedo.

El accidente se registró alrededor de las 01:30 horas, cuando el conductor, un hombre de aproximadamente 50 años que viajaba en un Ford Fusión, perdió el control del vehículo y terminó por estrellarse de manera frontal contra un poste de metal.

Testigos que presenciaron el hecho refirieron que el automovilista nunca hizo intento de frenar, lo que incrementó la fuerza del impacto y provocó daños severos en la parte delantera del automóvil el cual quedó a la altura del Bulevar Canada.

Tras la llegada de autoridades municipales, fue solicitada una ambulancia de Cruz Roja. Al realizar la valoración, los paramédicos confirmaron que el conductor había muerto debido a las lesiones ocasionadas por el choque.

De manera preliminar, se informó que la víctima no portaba cinturón de seguridad, y aunque se presume que pudo haberse tratado de una dormitada, tampoco se descarta que el hombre haya sufrido un posible evento médico previo al impacto.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.