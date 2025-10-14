Hombre mata a su esposa al interior de una parroquia en García

Tras cometer el crimen, el hombre se digirió a su domicilio, ubicado a dos cuadras del lugar de los hechos, y le comunicó a sus hijos lo que había pasado

En un presunto crimen pasional, un hombre acabó con la vida de su esposa al interior de una parroquia en García.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes al interior de la parroquia Juan Pablo II, ubicada en las calles Misión Arcos y Misión San Miguel de la colonia Misión San Juan.

Según la investigación preliminar, alrededor de las 08:30 horas, una mujer de 48 años de edad llegó a trabajar a la parroquia en donde le ayudaba al sacerdote. Detrás de ella ingresó su esposo, quien la atacó con un cuchillo, dejándola sin vida.

Posteriormente, el hombre se digirió a su domicilio, ubicado a dos cuadras del lugar de los hechos, y le comunicó a sus hijos lo que había pasado, por lo que sus hijos salieron a auxiliar a su mamá.

El hombre intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo, causándose varias lesiones. El hombre fue trasladado a un hospital del centro de Monterrey.

En el lugar se encuentran agentes de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales que tienen acordonada la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.