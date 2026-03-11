Hombre mantiene como rehén a estilista en Apodaca

Por: Danea Lázaro 10 Marzo 2026, 22:43 Compartir

La víctima no fue identificada sin embargo se informó que presentó dos heridas por arma blanca en el cuello y brazo sin ser de gravedad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los hechos se registraron en un local ubicado sobre la calle Parque Mitras, en la colonia Balcones del Mezquital, donde el hombre ingresó con un cuchillo y amagó a la víctima. Al lugar arribaron elementos de seguridad municipal quienes conversaron con el asaltante identificado como Israel Alejandro “N”. Fue en ese momento que uniformados entraron por el patio aprovechando una distracción del delincuente para entrar y detenerlo. La víctima no fue identificada sin embargo se informó presentó dos heridas por arma blanca en el cuello y brazo sin ser de gravedad, por lo que no fue trasladada a un hospital. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.