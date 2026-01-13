Hombre llega baleado a consultorio médico en García

Un hombre con impactos de arma de fuego arribó a una clínica particular, lo que provocó la movilización de autoridades y servicios de emergencia

Con heridas producidas por arma de fuego, un hombre arribó por sus propios medios a una clínica particular la noche de este lunes en el municipio de García, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Fray Pedro de Gante y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Fray Juan Antonio de Sobrevilla, donde personal del Consultorio Médico Dr. Marcos notificó a las autoridades sobre el ingreso de una persona lesionada por impactos de bala.

De manera extraoficial trascendió que podrían ser dos los hombres heridos; sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente al cierre del reporte. Ante la situación, el área fue resguardada mientras se realizaban las primeras indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron las lesiones y en qué punto se registró la agresión.

Posteriormente, una ambulancia acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado del lesionado a un hospital del área metropolitana, en tanto que elementos de seguridad estatal y municipal permanecieron en el lugar para recabar datos.