Hombre lesionado tras chocar contra 'fantasmas' en Montemorelos

Aparentemente el conductor no logró percatarse de las estructuras instaladas a un costado de un paso peatonal recién colocado

El conductor de un vehículo chocó contra un par de fantasmas en una avenida en Montemorelos resultando lesionado.

El accidente vial se registró por avenida Capital Alonso de León frente a un establecimiento ubicado en el citado municipio.

El vehículo participante en el accidente se trataba un auto compacto en color blanco.

De acuerdo testigos, el conductor del vehículo chocó contra un par de fantasmas frente a un paso peatonal recién colocado y que el chofer del auto no logro observarlos hasta que se impacta de frente.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor quien presentaba lesiones.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos para determinar las causas del accidente.