Hombre lesionado tras ataque armado en la Tierra y Libertad

Los hechos ocurrieron sobre la calle 2 de octubre en su cruce con Almazán, donde según testigos se escucharon detonaciones que dejaron lesionado a la persona

Un hombre resultó lesionado luego de ser victima de un ataque armado en la colonia tierra y libertad en Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 2 de octubre en su cruce con Almazán, donde según testigos se escucharon diversas detonaciones que dejaron lesionado a la persona quien no fue identificada.

Tras el ataque rápidamente fue trasladado para recibir atención médica mientras que en el lugar se hizo presencia elementos de policía de Monterrey para buscar posibles pistas del paradero de los atacantes.

Al momento no se ha dado a conocer información de detenciones, así como el estado de salud del lesionado.