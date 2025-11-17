Hombre intentó robar más de 26 mil pesos de ropa en Monterrey

Un cliente terminó bajo arresto tras un incidente en una tienda de Vista Hermosa, hecho que se dio durante los operativos especiales del Buen Fin 2025.

Un hombre originario de la Ciudad de México fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que intentó salir sin pagar mercancía de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa. Los hechos ocurrieron la noche del viernes, como parte del Operativo Buen Fin 2025, que forma parte de la Estrategia Escudo aplicada por el municipio para disminuir delitos durante esta temporada.

El detenido fue identificado como Carlos Antonio ‘N’, de 34 años, quien fue interceptado alrededor de las 23:00 horas en el cruce de Insurgentes y Bolivia, donde se ubica la tienda Liverpool. Según el reporte oficial, los policías realizaban labores de vigilancia cuando recibieron una alerta del C4 sobre un robo en proceso.

Al arribar, el guardia de seguridad explicó que el hombre había ingresado como cliente y, tras recorrer el área de caballeros, comenzó a guardar varias prendas en una mochila de color verde pistache que también tomó del interior del establecimiento. Al intentar salir, los sensores se activaron, por lo que se le solicitó mostrar el ticket de compra; al no poder comprobar la adquisición, reaccionó con nerviosismo e intentó escapar.

Los oficiales realizaron una revisión y encontraron playeras, sudaderas y chamarras con un valor total aproximado de 26 mil 737 pesos. Ante la evidencia, Carlos Antonio ‘N’ fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.