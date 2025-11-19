Hombre intenta salir de tienda con ropa sin pagar en Monterrey

Al ser detenido, el individuo originario del Estado de México respondió que no contaba con ticket y que 'se le había hecho fácil' tomar la mercancía.

Un hombre originario del Estado de México fue detenido la noche del lunes luego de presuntamente intentar sustraer varias prendas de vestir de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, durante el operativo de vigilancia implementado con motivo del Buen Fin.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la sucursal Liverpool de la avenida Insurgentes, donde el personal de seguridad detectó al sospechoso mientras recorría los pasillos. Según su testimonio, observó al hombre guardando distintas prendas en dos bolsas de la misma tienda y dirigiéndose posteriormente hacia la salida sin pasar por caja.

Al intentar abandonar el negocio, los sensores de seguridad se activaron. Cuando el guardia le preguntó si ya había realizado el pago, el individuo respondió que no contaba con ticket y que “se le había hecho fácil” tomar la mercancía. En la revisión se encontraron siete chamarras, tres pantalones y otras prendas con un valor estimado de alrededor de treinta mil pesos.

El presunto responsable, identificado como Luis Enrique M., de 29 años, fue asegurado en el lugar por elementos de la Policía de Monterrey, quienes acudieron tras recibir el reporte de un robo en proceso por parte del C4.

De acuerdo con las autoridades municipales, el detenido fue trasladado a las instalaciones policiales y puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por el presunto delito de robo tipo fardero.