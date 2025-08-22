Hombre intenta robo a camión de paquetería en Guadalupe

El repartidor de una empresa denunció que varios hombres lo habían agredido con piedras e intentaron apoderarse de la mercancía que transportaba

Un intento de robo a un camión de paquetería terminó con la detención de un hombre, luego de que policías municipales intervinieran en la Colonia Chapultepec.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió sobre la Avenida Benito Juárez y la calle Condominios Chapultepec, cuando el repartidor de una empresa denunció que varios hombres lo habían agredido con piedras e intentaron apoderarse de la mercancía que transportaba.

En la agresión, los sospechosos despojaron al trabajador de su teléfono celular de uso laboral, propiedad de la empresa Amazon, para posteriormente darse a la fuga con parte del producto robado.

Tras solicitar apoyo, el repartidor señaló a uno de los participantes, lo que permitió que los oficiales desplegaran un operativo de búsqueda en la zona. Minutos más tarde lograron ubicar y detener a un joven identificado como Christopher Steve ‘N’, de 24 años.

El detenido fue trasladado al Ministerio Público, donde se le investiga por el delito de robo con violencia, mientras que sus cómplices continúan prófugos.