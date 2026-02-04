Hombre intenta robar caja fuerte de notaría en Monterrey

El propietario del lugar recibió una alerta en su celular que había alguien al interior del lugar y solicitó el apoyo de la Policía de Monterrey

Un hombre que intentaba robar la caja fuerte de una notaría, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Mitras Centro.

La detención de Carlos Arturo R., de 53 años, se registró a las 12:00 horas, en Reforma y Aguirre Pequeño, donde se ubica al Notaría No. 44.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando el propietario del lugar, les solicitó su ayuda, ya que había un robo en proceso.

Añadió el afectado que en su celular le alertó que había alguien al interior del lugar, y al llegar aún se escuchaban ruidos como golpeando la pared, por lo que solicitó el apoyo de los policías.

Tras ingresar los oficiales, encontraron al presunto golpeando una caja fuerte y tratando de abrirla, misma que había sacado de la pared donde estaba incrustada, motivo por el cual se procedió con su detención.

Cabe señalar que el hombre dañó varias puertas que dan acceso a donde se encontraba la oficina principal del inmueble.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas a las que se dedica el hombre.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.