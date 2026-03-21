Hombre intenta robar cable y muere electrocutado en Monterrey

Se estableció que se trata de una persona en condiciones de calle que se dedicaba a recolectar plástico, botes de aluminio, cable y otros artículos

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Al intentar robar cable, un hombre en condiciones de calle murió en el interior de un registro al recibir una descarga de alta tensión.

Los hechos ocurrieron en una alcantarilla ubicada sobre la banqueta del lado poniente de la avenida Rodrigo Gómez en su cruce con Lago de Pátzcuaro en la colonia Central.

La víctima fue descrita como un joven de aproximadamente 25 años de edad de complexión delgada.

Se estableció que se trata de una persona en condiciones de calle que se dedicaba a recolectar plástico, botes de aluminio, cable y otros artículos que colocaba en un carrito de supermercado.

Cuando caminaba sobre esa banqueta, se dio cuenta que el registro no tenía la tapa.

Presuntamente ingresó para robar parte del cableado de energía eléctrica, recibiendo la descarga que le quitó la vida.

Unidades de auxilio de la Cruz Roja y de Protección Civil del Estado llegaron al lugar en cuestión de minutos.

Sin embargo los paramédicos se dieron cuenta que la víctima ya se encontraba sin vida y observaron que tenía quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo.

La zona fue acordonada por policías de Monterrey para que elementos de homicidios de la Policía Ministerial y peritos inicien las investigaciones.

Sin embargo, fue solicitada la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para cortar la corriente y de esta forma rescatar los restos del hasta el momento desconocido.

Varios usuarios del metro Estación Alfonso Reyes fueron testigos del momento en que la víctima ingresó al registro y el estruendo que se escuchó minutos después.