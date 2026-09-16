Hombre intenta apagar incendio y resulta intoxicado en Monterrey

Los elementos confirmaron el incendio al interior de un terreno de aproximadamente 20 metros cuadrados, donde se encontraba acumulado material diverso

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Un incendio registrado la tarde de este martes en un domicilio en estado de abandono movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos en la colonia La Esperanza, en Monterrey.

El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 9-1-1 alrededor de las 18:00 horas, por lo que una unidad de Protección Civil Monterrey se trasladó hasta el cruce de las calles Coyole y Julio A. Roca.

Incendio consumió material acumulado en el terreno

A su llegada, los elementos confirmaron el incendio al interior de un terreno de aproximadamente 20 metros cuadrados, donde se encontraba acumulado material diverso y residuos.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores de sofocación y enfriamiento, sin que durante las maniobras se reportara riesgo para los domicilios ubicados en los alrededores.

Hombre resultó intoxicado por inhalación de humo

De acuerdo con vecinos del sector, un hombre ingresó por sus propios medios al inmueble antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, con la intención de intentar apagar el fuego. Posteriormente, presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

El lesionado fue identificado como José, de 39 años, quien presentó síntomas de intoxicación y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.

En el lugar participaron elementos de Protección Civil Monterrey, Protección Civil del Estado, Bomberos Nuevo León y Fuerza Civil.

Con información de Marisol Gómez.....