Hombre ileso tras impactarse contra poste en General Terán

Fragmentos del vehículo quedaron sobre el pavimento debido a que el choque provocó que la parte frontal quedara destruida, así como el cofre levantado

Un hombre resultó ileso luego de impactar su coche contra un poste en la colonia Progreso, municipio de General Terán.

Esto sucedió sobre la calle Cuauhtémoc, donde el conductor identificado como Gerardo Elizondo López, perdió el control de su vehículo compacto hasta terminar estrellado contra la estructura perteneciente a una compañía telefónica.

Este fuerte choque provocó que la parte frontal del vehículo quedara destruida, así como el cofre levantado.

Por estos hechos, personal de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron hasta el sitio para brindarle la atención hospitalaria y realizar las labores correspondintes.