Hombre hiere con arma blanca a su hija y suegros en Escobedo

Un hombre identificado como Rogelio "N" fue a buscar a su ex pareja, pero como no le hizo caso agredió a sus suegros y a su hija de 12 años

Un conflicto familiar que terminó con varias personas lesionadas provocó un importante despliegue de la Policía Municipal en Escobedo.

Fue poco después de las 06:00 horas de este viernes cuando elementos de Protección Civil de Escobedo y de la Policía Municipal atendieron un reporte de lesionados en la colonia Villas de San Francisco.

A su llegada encontraron a varias personas lesionadas, entre ellas una menor de 12 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Rogelio "N" acudió en busca de su ex pareja y la interceptó cuando ella se dirigía a su trabajo. Al verlo sumamente agresivo, la mujer no le hizo caso y siguió su rumbo. Rogelio "N" muy molesto, llegó a la casa de sus suegros para llevarse al hijo de ambos. Al impedirle que se llevara al pequeño, el hombre atacó con una barra de metal a

Juana Lomas Cortes y Juan Morales Hernández, ambos de 67 años de edad. De igual manera, lesionó a su hija Alina, de 12 años de edad.

Luego de la triple agresión, Rogelio "N", de 37 años de edad, le avisó a su ex pareja que había lesionado a sus suegros e hija para posteriormente causarse lesiones, pero oficiales de Proxpol lo evitaron y fue detenido.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a los lesionados, posteriormente fueron trasladados a un hospital.

Los suegros del agresor fueron llevados al Hospital de Zona, mientras que su nieta ingresó al Hospital Metropolitano. Rogelio "N" ingresó al Hospital Metropolitano con la custodia de policías de Proxpol Escobedo.

Las autoridades se encuentran resguardando la zona a la espera de la llegada de los agentes de la Policía Ministerial para llevar a cabo las diligencias correspondientes.