Hombre golpea y muerde a su padre; lo detienen en Monterrey

Un hombre de 43 años fue detenido en la colonia Estrella, en Monterrey, por presuntamente golpear a su padre, de 63 años, y morderlo en la mejilla.

Por presuntamente agredir a su papá, a quien mordió en la mejilla, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Estrella.

La captura de César Edgardo “N.”, de 43 años de edad, se registró a las 00:40 horas en Dardanelos y Ramón Corral.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 reportó a una persona agresiva al interior de un domicilio.

Al llegar, observaron a la víctima, de 63 años de edad, quien pidió la detención de su hijo, ya que lo había golpeado en diversas ocasiones, además de morderlo en la mejilla del lado derecho.

Mencionó que se encontraba acostado en la cama cuando su esposa lo despierta, ya que su hijo se encontraba en estado de ebriedad y discutiendo con otras personas.

El afectado, al salir a ver lo que sucedía, observó a su hijo gritándole a personas que pasaban por el lugar, pidiéndole que se calmara y se metiera a dormir.

Posteriormente, el ahora detenido se pone agresivo con su padre, gritándole palabras altisonantes y en ese momento lo muerde en la mejilla del lado derecho, por lo que pidieron su detención.

Luego de la agresión, el presunto ingresó a su domicilio para evitar ser detenido por los elementos policiacos. Minutos después, los oficiales entran al domicilio con el permiso de la víctima y logran detener a César Edgardo “N”.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.