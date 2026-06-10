Hombre fue notificado dentro de prisión por presunto asesinato

Doroteo, de 39 años, fue baleado presuntamente por Luis Gerardo 'N' tras reclamarle la muerte de un familiar y lo hirió.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron una orden de aprehensión en contra de Luis Gerardo “N”, de 44 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la autoridad, la acción penal fue ejecutada el pasado 8 de junio de 2026 al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el presunto homicida ya se encontraba internado.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves señalan que los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 10 de mayo de 2026 al exterior de un domicilio en la colonia Sierra Ventana, en el municipio de Monterrey.

Según la investigación, la víctima, identificada como Doroteo de 39 años de edad, acudió junto con una mujer a un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Beltrán para reclamar a Luis Gerardo “N” por la muerte de un familiar.

Durante el encuentro se habría registrado una discusión entre las partes. Presuntamente, el ahora detenido sacó un arma de fuego y apuntó contra la víctima y su acompañante, quienes decidieron retirarse del lugar para evitar un mayor conflicto.

Aún así, cuando ambas personas se alejaban del domicilio, Luis Gerardo “N” habría accionado el arma de fuego en contra de Doroteo, dejándolo gravemente lastimado.

La víctima quedó en la vía pública y posteriormente perdió la vida a consecuencia de lesiones intraabdominales provocadas por el arma de fuego, según estableció el dictamen de autopsia practicado en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Con base en los elementos de prueba recabados durante la investigación, un juez concedió la orden de aprehensión que finalmente fue ejecutada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).