Hombre fallece tras ser atropellado por tráiler en Apodaca

La vialidad en la zona se ha visto en este cruce, cerrándose el carril lateral de la avenida Concordia para permitir los trabajos de las autoridades

Un hombre terminó falleciendo luego de que fuese atropellado por un tráiler en la avenida Concordia, en su cruce con Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

Los hechos ocurrieron cuando la persona, quien seria un limpiaparabrisas en este crucero, realizó un trabajo al tráiler, sin embargo, al agacharse para recoger un material, el conductor avanzó, impactando al hombre y desplazandolo varios metros.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia y Policía de Apodaca, sin embargo, la víctima, quien no ha sido identificada, ya no presentaba signos vitales.

El conductor de la unidad de carga pesada fue detenido en el lugar para continuar con las investigaciones.

Al lugar de los hechos también llegaron elementos de Servicios Periciales para realizar las labores correspondientes.

La vialidad en la zona se ha visto en este cruce, cerrándose el carril lateral de la avenida Concordia para permitir los trabajos de las autoridades.