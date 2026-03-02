VIE 14 FEB
Hombre fallece tras desvanecerse en pleno centro de Monterrey

Por: Carlos Enríquez

02 Marzo 2026, 00:00

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente comenzó a sentirse mal y, segundos después, se desplomó sobre el camellón central de la vialidad

Un hombre perdió la vida la noche de este domingo, luego de desvanecerse mientras caminaba sobre la avenida Cristóbal Colón, en su cruce con la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente comenzó a sentirse mal y, segundos después, se desplomó sobre el camellón central de la vialidad. El hecho ocurrió al filo de las 23:00 horas, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio tras el aviso de testigos.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le practicaron diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar, además de otros procedimientos de primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La persona, de entre 30 y 35 años, no pudo ser identificada en el lugar. Posteriormente, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento podría estar relacionado con un infarto fulminante, situación que será confirmada mediante los estudios forenses y la investigación de la autoridad competente.

 

