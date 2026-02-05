Hombre fallece dentro de un casino en Monterrey

El casino está asegurado mientas autoridades realizan los trabajos de investigación, mientras que los demás locales del centro comercial operan con normalidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de 58 años perdió la vida la tarde de este martes mientras se encontraba en un casino ubicado en un centro comercial en la zona poniente de Monterrey, cerca de la Unidad de Cardiología del IMSS sobre la avenida Lincoln.

Los hechos se registraron en el "Casino Premier", el cual se encuentra dentro del centro comercial.

De acuerdo con testigos, la víctima, identificada solamente como José María de 58 años, se encontraba jugando en una de las máquinas del casino cuando de pronto se desvaneció.

De inmediato, seguridad del inmueble hicieron el reporte a cuerpos de auxilio, sin embargo, al llegar, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente en el lugar llegaron elementos de Servicios Periciales y Policía de Monterrey para realizar las labores pertinentes.

El casino se encuentra asegurado en lo que las autoridades realizan los trabajos de investigación, mientras que los demás locales del centro comercial operan con normalidad.