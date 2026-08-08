Hombre fallece al interior de gimnasio en San Nicolás

Un hombre de entre 30 y 35 años murió tras perder el equilibrio mientras utilizaba una caminadora y golpearse la cabeza al caer en un gimnasio.

Un hombre perdió la vida la madrugada de este viernes al interior de un gimnasio ubicado en el municipio de San Nicolás, luego de que presuntamente sufriera una caída mientras realizaba ejercicio.

El hecho ocurrió en un establecimiento localizado sobre la avenida Santo Domingo, en su cruce con José Guadalupe Posada, en la colonia Jardines de San Nicolás, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de entre 30 y 35 años de edad, utilizaba una caminadora cuando, aparentemente, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra el piso.

Personas que se encontraban en el lugar y trabajadores del gimnasio solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia e intentaron brindarle los primeros auxilios mientras arribaban los paramédicos.

Sin embargo, tras la valoración médica, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía de San Nicolás resguardaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Será a través de la necropsia de ley como las autoridades determinen la causa exacta de la muerte y establezcan si el deceso fue consecuencia del golpe sufrido durante la caída o si previamente presentó alguna complicación médica.