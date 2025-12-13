Hombre estrella su moto por exceso de velocidad en San Nicolás

El percance ocurrió a las 05:15 de la mañana del viernes en los carriles de poniente a oriente de la avenida Sendero, a 100 metros del puente sobre Barragán

Los accidente en motocicleta no cesan, ahora sobre la avenida Sendero un joven resultó lesionado al estrellar su motocicleta contra las barras de acero que protegen un poste.

El percance vial ocurrió a las 05:15 de la mañana del viernes en los carriles de poniente a oriente de la avenida Sendero, a 100 metros del puente sobre la avenida Manuel L. Barragán.

El lesionado fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja de Monterrey, quienes al llegar lo encontraron tirado sobre el pavimento.

Se estableció que circulaba sobre esa arteria con dirección al oriente y trascendió que debido a la velocidad, el conductor perdió el control del volante.

Esto hizo que la moto se proyectara hacia la derecha para estrellarse de frente contra las barras de acero; al chocar, el casco protector quedó muy dañado y la mica frontal materialmente abrazada a una de las barras, mientras que la motocicleta se arrastró sobre la carpeta asfáltica, alrededor de cinco metros del lesionado.

Luego de recibir los primeros auxilios fue trasladado de urgencia al hospital de zona número 21. Algunas piezas de la moto quedaron esparcidas sobre el pavimento.