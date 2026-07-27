Hombre estrella camioneta contra casa en Monterrey

Tanto el responsable como la mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultaron con golpes que ameritaron su traslado de emergencia

Por circular a exceso de velocidad en una calle sobre una pendiente pronunciada, un hombre estrelló su camioneta contra un domicilio de la colonia Villas de Santa Cecilia, en Monterrey.

Tanto el responsable como la mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultaron con golpes que ameritaron su traslado de emergencia.

La unidad, una Ford Escape blanca, quedó destruida de la parte frontal por la magnitud del impacto contra la fachada del domicilio.

El vehículo dañó además un árbol y un medidor de agua.

Fue en el cruce de las calles San Remo y Marsala, minutos después de las 10:00 de la mañana del domingo, donde ocurrió el percance.

El conductor se identificó como Manuel Flores, de 65 años, mientras que su acompañante como Laura Flores, de 47.

Ambos recibieron los primeros auxilios por elementos de Protección Civil municipal y estatal, y fueron trasladados al Hospital Universitario por la Cruz Roja.

Los rescatistas también atendieron a la dueña de la casa afectada, pues presentó una crisis nerviosa.