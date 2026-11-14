Hombre es vinculado a proceso por presunta trata de personas

Hombre de 56 años es vinculado a proceso por presunta pornografía infantil en El Carmen; permanecerá en prisión preventiva.

Un hombre de 56 años fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en modalidad de pornografía infantil, luego de ser detenido en el municipio de El Carmen.

El imputado, identificado como Juan Antonio “N” presuntamente contaba con correos electrónicos que contenían imágenes y videos de menores de edad con fines de explotación sexual.

Tras una audiencia, un juez determinó vincularlo a proceso al considerar que existían datos de prueba sobre la posible comisión del delito y la participación del imputado.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de establecerse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.