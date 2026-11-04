Hombre es sentenciado a 25 años de prisión por homicidio

Misael "N" fue llevado a juicio por la Fiscalía Especializada en Homicidios en 2022, obteniendo sentencia condenatoria por 25 años de prisión

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión al ser acusado de la muerte violenta de un hombre en vía pública, donde le quitó la vida a un hombre identificado como Jesús Enrique, al dispararle con su arma de fuego en junio del 2020 en Juárez.

Condena por homicidio calificado

Identificado como Misael "N", 29 años, avisado por el DELITO de Homicidio Calificado, fue luego de la Audiencia de Juicio Oral Penal que el Agente del Ministerio Público expuso las pruebas correspondientes que demuestran la responsabilidad penal del acusado como autor material directo de los hechos materia de juicio.

El juez emite su fallo de: SENTENCIA CONDENATORIA de 25 años de prisión con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal y el pago por reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Confirman la sanción tras la reposición del proceso

Misael "N" fue llevado a juicio por la Fiscalía Especializada en Homicidios en 2022, obteniendo sentencia condenatoria por 25 años de prisión, interponiendo el acusado recurso de apelación que origina la presente audiencia por reposición de proceso que confirma la sanción dictada en primera instancia.