Hombre es señalado por provocar incendios en Río Santa Catarina

Elementos del Patronato de Bomberos de Guadalupe acudieron al sitio para atender el incendio, que se registró entre la maleza ubicada en el cauce del río

Una visible columna de humo pudo observarse desde la avenida Constitución, luego de registrarse un incendio en un tramo del Río Santa Catarina, a la altura del Boulevard Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe.

Elementos del Patronato de Bomberos de Guadalupe acudieron al sitio para atender el incendio, que se registró entre la maleza ubicada en el cauce del río.

De acuerdo con los elementos que atendieron el reporte, horas antes se había registrado otro incendio en una zona cercana. Posteriormente, se detectó un segundo punto a la altura del Boulevard Miguel de la Madrid.

Los elementos señalaron que un hombre, aparentemente en situación de calle, habría sido identificado como el presunto responsable de provocar los incendios.

Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades correspondientes para tratar de localizar y detener al hombre, con el objetivo de evitar que continúe provocando incendios en distintos puntos del Río Santa Catarina.

El humo alcanzó la zona de circulación, por lo que automovilistas que transitaban por la avenida Constitución pudieron observar la columna de humo y se vieron afectados por la presencia de humo en el sector.