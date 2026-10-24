Hombre es rescatado por usuarios en estación del Metro

Por: Humberto Salazar 23 Octubre 2026, 14:03 Compartir

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del hombre ni las circunstancias que lo llevaron a permanecer cerca de las vías.

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Usuarios del Metro y personal de Metrorrey rescataron a un hombre que se encontraba cerca de las vías en la estación Félix U. Gómez, de la Línea 1, en Monterrey. El momento fue captado en video por usuarios que se encontraban en el sitio, quienes observaron cuando varias personas, junto con trabajadores del sistema de transporte, sujetaron al hombre para evitar que cayera fuera del inmueble Tras varios minutos de maniobras, lograron cargarlo y ponerlo en una zona segura, donde recibió atención por parte de personal de Protección Civil de Metrorrey. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del hombre ni las circunstancias que lo llevaron a permanecer cerca de las vías. Tampoco se ha dado a conocer su estado de salud actual.