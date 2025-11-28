Hombre es lesionado tras ser prensado por tráiler en San Nicolás

Luego de ser atendido por los socorristas, el lesionado fue trasladado hasta las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS.

Un empleado resultó lesionado al ser prensado por la caja de un tráiler en el área de descarga de una comercializadora.

El accidente provocó la movilización de unidades de Protección Civil de San Nicolás.

Asimismo una ambulancia en la cual ingresaron hasta la parte posterior de la empresa Comercializadora Treviño.

El negocio se localiza en el cruce de la avenida López Mateos y Los Ángeles en la colonia Valle del Nogalar en San Nicolás.

Se estableció que el empleado sufrió probables fracturas al quedar atrapado entre la rampa de descarga y la caja de un tráiler.

Luego de ser atendido por los socorristas, el lesionado fue trasladado hasta las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS.

Por su parte las pesquisas revelaron que el chofer del tráiler realizaba maniobras en esa zona para estacionar la pesada unidad y comenzar la descarga de mercancía.

Las autoridades trataban de establecer cómo sucedieron los hechos.

Trascendió que durante las maniobras de reversa, se presume que el chofer no se dio cuenta de la presencia del trabajador.

Elementos de tránsito inspeccionaban el lugar y revisaban si había cámaras de seguridad en esa zona de la empresa.