Hombre es hallado sin vida en jardinera de la Macroplaza

Paramédicos intentaron brindarle reanimación cardiopulmonar al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un hombre, hasta el momento no identificado, fue localizado sin vida durante la tarde de este jueves en una jardinera ubicada en la Macroplaza, en el centro de Monterrey, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Zaragoza y Premier, luego de que transeúntes reportaran a un hombre inconsciente recostado en una jardinera de la vía pública.

Al percatarse de que no respondía a estímulos, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para realizar las labores correspondientes y evitar el paso de peatones.

Paramédicos intentaron brindarle reanimación cardiopulmonar al hombre; sin embargo, tras varios minutos de maniobras, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que no se descarta que la causa del fallecimiento haya sido naturales.

De forma extraoficial, se señaló que la persona podría tratarse de alguien en situación de calle, aunque esta información no ha sido confirmada.

El área permaneció resguardada en espera del arribo de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Será a través de la autopsia de ley como se determinen las causas exactas de la muerte y se confirme la identidad del fallecido.