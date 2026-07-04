Hombre es detenido tras dañar vehículo estacionado en Monterrey

Tras la agresión, los oficiales le ordenaron al hombre que se detuviera; sin embargo, presuntamente ignoró las indicaciones e intentó escapar corriendo.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente causara daños a un vehículo estacionado en calles de la colonia Fabriles.

La detención ocurrió alrededor de las 12:15 horas del viernes 03/07, en el cruce de las calles Rafael Nájera y Fabriles, cuando oficiales que realizaban un recorrido de vigilancia por el sector fueron alertados por un ciudadano que les hacía señas para solicitar apoyo.

Al aproximarse, los uniformados se entrevistaron con el afectado, quien señaló a un hombre que se encontraba en la zona como el presunto responsable de los daños.

De acuerdo con el testimonio, el afectado acababa de estacionar su automóvil, un Lincoln Grand Marquis gris, y al descender de la unidad, repentinamente se acercó un sujeto portando un barrote, con el que presuntamente golpeó en repetidas ocasiones las calaveras traseras del vehículo, provocando daños materiales.

Tras la agresión, los oficiales le ordenaron al hombre que se detuviera; sin embargo, presuntamente ignoró las indicaciones e intentó escapar corriendo.

La persecución fue breve, ya que metros más adelante los policías lograron interceptarlo y someterlo.

El detenido fue identificado como Filiberto B., de 30 años, quien posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.