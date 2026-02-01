Hombre es detenido por robo con violencia en colonia Fomerrey 109

La víctima se acercó a los oficiales para pedir auxilio, señalando que momentos antes había sido asaltado en el cruce de las calles Aztlán y No Reelección

Un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey cuando presuntamente acababa de asaltar a un peatón, a quien despojó de su teléfono celular tras amenazarlo con un cuchillo, en la colonia Fomerrey 109.

Los hechos se registraron a las 21:35 horas, en el cruce de las calles Aztlán y No Reelección, donde fue capturado Carlos Daniel Z., de 27 años de edad.

Víctima pide auxilio durante recorrido de vigilancia

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención e investigación, cuando la víctima, un hombre de 54 años, se acercó a los oficiales para pedir auxilio, señalando que momentos antes había sido asaltado mientras caminaba por la vía pública.

El afectado señaló a un masculino que iba corriendo, por lo que los uniformados iniciaron la persecución y lograron detener al presunto responsable metros más adelante.

Aseguran celular y cuchillo durante la detención

Al realizarle una revisión, los oficiales encontraron entre su ropa un teléfono celular marca Motorola G85, color negro, así como un cuchillo plateado de aproximadamente 20 centímetros. El detenido fue identificado plenamente por el denunciante.

Detención forma parte de la estrategia Escudo

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos en Monterrey.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.