Hombre es baleado frente a una pollería en Escobedo

La víctima presuntamente se encontraba caminando por el sector cuando fue interceptada por un sujeto armado frente a una pollería

Un hombre que fue atacado a balazos frente a una pollería en la colonia San Isidro, en el municipio de Escobedo.

La agresión fue reportada al filo de las 20:20 horas en el cruce de las calles Río Pánuco y Loma la Paz, donde se registró una movilización de autoridades tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego.

Al arribar al sitio, policías municipales localizaron a Juan Antonio, de 38 años, tendido sobre la vía pública con heridas de bala, una de ellas en la zona de los genitales y otra en la cadera del lado izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Sin embargo, fuentes indicaron que, pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció horas más tarde a consecuencia de las heridas que presentaba.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima presuntamente se encontraba caminando por el sector cuando fue interceptada por un sujeto armado frente a una pollería, quien le disparó en al menos dos ocasiones antes de darse a la fuga.

Elementos de la Policía municipal acudieron como primeros respondientes, mientras que agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y tratar de ubicar al responsable.