Hombre es atropellado al intentar cruzar avenida en Apodaca

Tras el golpe, paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital en el centro de Monterrey

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Un joven de entre 20 y 25 años de edad resultó lesionado tras ser atropellado al intentar cruzar una avenida en el municipio de Apodaca.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Acapulco y avenida Girasol, en la colonia Hacienda Las Margaritas, donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el reporte de una persona atropellada.

De acuerdo con los primeros informes, el joven intentó atravesar la vialidad; sin embargo, debido a un camión de personal que se encontraba sobre la avenida, no alcanzó a percatarse de que una camioneta circulaba por la zona, por lo que fue impactado.

Tras el golpe, paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital en el centro de Monterrey para una valoración médica más completa.

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar del accidente para colaborar con las autoridades y realizar las diligencias correspondientes. Elementos de la Policía de Apodaca lo retuvieron de manera preventiva como parte del procedimiento mientras se deslindan responsabilidades.