Hombre es atacado a machetazos ante presunto asalto en Monterrey

Una unidad de la policía regia llegó hasta el sitio y prestó auxilio a la víctima mientras llegaban los equipos de auxilio.

Un hombre resultó lesionado al ser atacado a machetazos en calles de la colonia Industrial.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Francisco Javier Echeverría.

Se estableció que la víctima fue sorprendido por un sujeto que lo atacó con un machete presuntamente para despojarlo de sus pertenencias.

Durante los hechos, el afectado sufrió una herida en el brazo y un golpe en la cabeza.

Tras los hechos vecinos de ese sector solicitaron el apoyo al número de emergencia.

Una unidad de la policía regia llegó hasta el sitio y prestó auxilio a la víctima mientras llegaban los equipos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y lo trasladaron al hospital.

Se desconoce si se logró la detención de el o los responsables de la agresión.