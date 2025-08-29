Hombre es atacado a balazos en depósito de Pesquería

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque y si podría estar relacionado con un intento de robo o algún conflicto personal.

Un hombre resultó gravemente lesionado por disparos la noche del miércoles dentro de un en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, tras ser amenazado por un desconocido armado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:49 horas en un negocio ubicado sobre la calle Cámpora, entre calle Piemonte. Según testimonios recabados en el lugar, el propietario del depósito, de aproximadamente 45 años, fue sorprendido por un sujeto que lo amenazó con un arma de fuego. Ante el peligro, el hombre intentó refugiarse en la parte trasera del inmueble, pero fue alcanzado por entre dos y tres proyectiles en la espalda antes de poder ponerse a salvo.

Paramédicos que llegaron al lugar brindaron atención inmediata al afectado, quien permanecía consciente y respondía a los estímulos, y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

La Policía Municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios que permitan identificar al agresor. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque y si podría estar relacionado con un intento de robo o algún conflicto personal.

La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.