Hombre es asesinado tras presunta persecución en Escobedo

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima llegó hasta el cruce de las calles Mariposa y Columbo, donde fue alcanzada por sus agresores

Un hombre fue asesinado a balazos luego de presuntamente ser perseguido por varias cuadras mientras viajaba a bordo de una motocicleta, en la colonia Villas de San Francisco, en el municipio de Escobedo.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima llegó hasta el cruce de las calles Mariposa y Columbo, donde finalmente fue alcanzada por sus agresores.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego. Vecinos alertaron a las autoridades y elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, confirmando que el hombre, de aproximadamente 35 años, se encontraba tendido sobre la vía pública y ya no presentaba signos de vida debido a múltiples impactos de bala.

En la zona fueron localizados al menos diez casquillos percutidos, lo que según fuentes investigadoras refuerza la versión de un ataque directo. La víctima no ha sido identificada hasta el momento.

Peritos de la Fiscalía de Nuevo León realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, mientras se inicia la investigación para establecer el móvil y la ruta de escape de los responsables.