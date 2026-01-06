Hombre es asesinado a balazos en la colonia Metroplex 1, Apodaca

Vecinos reportaron a la policía la presencia de una persona lesionada, pero al arribar paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un homicidio se registró la noche del lunes en la colonia Metroplex 1, en Apodaca, luego de que un hombre fuera atacado con arma de fuego en plena vía pública, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Andrómeda y E Sexta, entre una vulcanizadora y una barbería. Vecinos reportaron a la policía la presencia de una persona lesionada, pero al arribar paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Identificación de la víctima y lesiones

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Néstor Iván Rodríguez, de 34 años, quien presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en abdomen, tórax, rostro y hombro izquierdo, lesiones que habrían provocado su muerte casi inmediata.

El área fue acordonada para permitir las labores periciales, mientras agentes recababan indicios balísticos y testimonios que permitan establecer la mecánica de los hechos y dar con los probables responsables. Hasta el momento no se reportan detenidos.