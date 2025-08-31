Hombre es arrestado en San Nicolás por posesión de arma de fuego

Manuel Ángel “S”, alias “Maní”, de 39 años, fue detenido en San Nicolás por portar un arma de fuego de uso exclusivo durante operativo conjunto

Un hombre identificado como Manuel Ángel “S”, alias “Maní”, de 39 años, fue detenido durante un operativo de seguridad conjunto en la colonia Vicente Guerrero en San Nicolás por portar un arma de fuego de uso exclusivo.

Esto, durante un operativo de seguridad conjunto, elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías municipales.

El detenido, al ser inspeccionado junto con el vehículo en el que viajaba, un Volkswagen Tiguan azul con placas de Nuevo León, se le encontró una pistola tipo Glock 9 mm, además de tres cargadores y 45 cartuchos útiles.

Durante la revisión también se aseguraron dos teléfonos celulares, 230 pesos en efectivo y el automóvil en el que se transportaba.

El operativo se realizó sobre el cruce de Antiguo Camino al Mezquital y Sendero Municipal, donde se instalaba un punto de control preventivo.

Tras el hallazgo, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se definirá su situación jurídica por el delito de posesión de arma de fuego.

Las autoridades señalaron que durante la detención se respetaron en todo momento los derechos humanos del presunto responsable.