Hombre es arrastrado por corriente en maquinaria pesada

En el lugar el personal de rescate trabajó con cuerdas para sacar al hombre y ponerlo a salvo; la maquinaria quedó dentro del arroyo

Un hombre quedó atrapado dentro de un arroyo mientras se encontraba realizando trabajos en una maquinaria de construcción en el municipio de Santa Catarina.

Fue en el arroyo ubicado en la avenida Cuauhtémoc y el par vial, donde arribaron elementos de Protección Civil municipal quienes socorrieron al hombre identificado como Nicolás Estillado Mejía, de 45 años, quien mencionó que la corriente comenzó a incrementar arrastrando la maquinaria pesada.

La corriente arrastró la maquinaria pesada

En el lugar el personal de rescate trabajó con cuerdas para sacar al hombre y ponerlo a salvo; la maquinaria quedó dentro del arroyo, llegando a cubrirse hasta un metro y medio de profundidad.