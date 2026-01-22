Hombre electrocutado resulta con quemaduras en Monterrey

El hombre se encontraba realizando trabajos de albañilería en la tercera planta del domicilio, haciendo contacto accidentalmente con línea de alta tensión.

Un hombre resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica durante su jornada laboral en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Prensa 213, en la colonia Periodistas de México, donde el hombre de aproximadamente 38 años se encontraba realizando trabajos de albañilería en la tercera planta del domicilio, haciendo contacto accidentalmente con línea de alta tensión.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como personal de Cruz Roja, quienes le brindaron atención de primeros auxilios al hombre, quien resultó con quemaduras de 2.° grado en el 30% de su cuerpo.

Por lo que fue trasladado al Hospital Universitario para su atención médica; en el lugar las corporaciones se encargaron de eliminar riesgos.