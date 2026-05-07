Hombre dispara contra su ex novia y la mamá en General Terán

Elementos de la policía local, fuerza civil y agentes ministeriales peinaron el lugar para tratar de encontrar al atacante Estiven

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Un hombre con pistola en mano disparó contra su expareja y la mamá, en una comunidad en General, y escapó del sitio; ahora es buscado por las autoridades.

Los hechos se registraron a la altura de la comunidad conocida como San Pedro en Rancho San Fernando, altura del camino que dirige a Rancho El Conejo.

De acuerdo a la información que trasciende, una fuente policiaca señaló que dialogaron con Juan Manuel, el padre de la jovencita y esposo de la mujer herida, quien dijo que se encontraba trabajando en el rancho cuando llegaron a avisarle que llegó la expareja de su hija de nombre Estiven, directamente al rancho donde trabajan.

Señaló que llegó con arma de fuego y le disparó a Maritza, de 21 años de edad, su expareja, y a Anna Azucena, de 41 años de edad; ambas se encontraban acostadas cuando ingresó la expareja de la jovencita.

Señalaron que las mujeres presentaban heridas en sus piernas, por lo que fueron trasladadas por Protección Civil al Hospital General de Montemorelos.

Elementos de la policía local, fuerza civil y agentes ministeriales peinaron el lugar para tratar de encontrar al atacante Estiven, porque señalaron que escapó del lugar de los hechos después de dispararle a madre e hija.

Agentes ministeriales investigan el móvil del ataque, por lo que dialogan con las mujeres heridas.