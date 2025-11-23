Hombre dispara contra perrita en Montemorelos

La propietaria aseguró que la perrita no representaba ningún riesgo y que el ataque fue injustificado. Ante la agresión, decidió presentar una denuncia formal

Un hombre presuntamente disparó contra una perrita de raza Jack Russell en el municipio de Montemorelos, dejándola herida y provocando la movilización de autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en la comunidad San Francisco, pasando El Chapotal, donde la mascota —llamada Kiara— regresó sangrando hasta el área donde su dueña y otras personas se encontraban acampando. Minutos antes, la perrita se había alejado para jugar con otros animales de la zona.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, todo ocurrió tras escuchar un disparo. Momentos después, Kiara volvió cojeando y con una herida en la pata.

“El hombre es un señor llamado Daniel que vive más arriba. Mi perrita no es agresiva, solo salió a jugar. Cuando escuchamos el disparo, regresó sangrando; le dio en una pata”, relató.

La mujer aseguró que la perrita no representaba ningún riesgo y que el ataque fue injustificado. Ante la agresión, decidió presentar una denuncia formal tanto ante la policía municipal como ante la Policía Ministerial por disparos de arma de fuego y maltrato animal.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre la condición médica de la mascota ni sobre la respuesta oficial al reporte presentado.